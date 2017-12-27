Derinkuyu'da “Kuşlara bir damla umut“ etkinliği

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.

Okul öğretmenlerinden Aylin Akyüz'ün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Kuşlara bir damla umut" etkinliği kapsamında, öğrenciler tarafından yapılan yemlikler, ilçenin çeşitli noktalarındaki ağaçlara asıldı.

Koordinatör öğretmen Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye velilerin de destek sağladığını belirterek, "Birlikte yaşadığımız, doğadaki dostlarımız olan kuşları soğuk kış günlerinde öğrencilerimizle birlikte hatırlamak ve onlara yardımcı olmak amacıyla etkinliği düzenledik. Mevsim şartları gözönüne alınarak, ileri ki günlerde etkinliği sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.