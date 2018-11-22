Derinkuyu'da “İyilikte Yarışan Sınıflar“ etkinliği

NEVŞEHİR (AA) - İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği (İYD) tarafından, Derinkuyu ilçesinde "İyilikte Yarışan Sınıflar" etkinliği düzenlendi.

Zeliha Ekmekçi İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında yetim çocuklara verilen destekle ilgili bilgiler verildi.

Programda konuşan İHH Nevşehir İYD Yetim Birimi sorumlularından Abdussamed Akan, sınıflarda bulundurulacak kumbaralara bırakılacak küçük desteklerle her ay bir yetim çocuğun giderlerinin karşılanabileceğini belirtti.

Akan, "Dünya üzerinde 450 milyona yakın yetim bulunuyor. Bizlerin oluşturacağı farkındalıkla çoğu ihtiyaç sahibi olan bu çocukların geleceklerini kurtarmalarını sağlayabiliriz. Öğrencilerin ceplerinden çıkacak bir lira kardeşlik bağı çok önemlidir. Bir sınıf el ele vererek bir yetime sponsor olabilir, yetim gülerse dünya güler." diye konuştu.

Okul Müdürü Murat Demirtaş ise, "İyilikle Yarışan Sınıflar olarak Tunus ve Pakistanlı yetim kardeşlerimize öğrencilerimizle birlikte her ay harçlıklarımızla katkıda bulunuyoruz. İnşallah bu projemizdeki sınıf sayısını artırmak için gayret göstereceğiz. Bize bu konuda destek olan gönüllü öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 09:55