Derinkuyu Belediye Başkanı Aksoy mazbatasını aldı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti'den Derinkuyu Belediye Başkanı seçilen Bülent Aksoy mazbatasını aldı.

Aksoy'a mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim İbrahim Mavi verdi.

Daha sonra devri teslim töreni için belediyeye geçen Aksoy, burada vatandaşlar ve belediye personelince karşılandı.

Aksoy konuşmasında, seçim sürecinin geride kaldığını, vakit kaybetmeden ilçe halkına hizmet sunabilmek için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Aksoy, "Yerel seçimleri başarıyla atlattık. Biz bütün Derinkuyu ilçe halkının başkanı olacağız. Parti ayrımı yapmadan hizmet sunacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum." dedi.