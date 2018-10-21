Dergilik, okuyucularına hediyeler kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Dergilik, okuyucularına sürpriz hediyelerle teşekkür ediyor ve 35 okuyucusunu çeşitli hediyelerle ödüllendiriyor.

Turkcell açıklamasına göre, 15 Aralık'a kadar uygulama üzerinden dergi indiren kullanıcılar çekilişe katılmaya hak kazanacak. Kazanma şansını arttırmak isteyen kullanıcılar bir günde en fazla 10, 2 ay boyunca her gün Dergilik çekiliş kampanyasına katılarak toplam 620 çekiliş hakkı elde edebilecek. Çekiliş sonucunda, 5 kişi Samsung Galaxy Note 9’un sahibi olacak. Çekilişte ayrıca 15 kişi Samsung Galaxy S9 ve 15 kişi de T-Tablet kazanacak. Kampanyaya Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ve tüm operatör kullanıcıları katılabilecek. Kazanan talihliler ise 24 Aralık'ta Akşam Gazetesi'nde duyurulacak.

Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor. Binden fazla yabancı yayın, bin 500'den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam bin 700 içerik online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Ayrıca Anadolu’da yayınlanan yerel gazeteleri de okuyucularına ulaştıran Dergilik, yerel gazetelerin ürettiği içeriklerin dijital ortamda paylaşılarak Anadolu’nun sesinin tüm Türkiye’de duyulmasına önayak oluyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.

Dergilik’i henüz keşfetmemiş kullanıcılar için de özel bir kampanya hazırlandı. Dergilik uygulamasını indirip ilk defa ücretsiz giriş yapanlar, 1 GB hediye internetin sahibi olacak, hediye internetlerini istedikleri şekilde kullanabilecekler.



