Dereotlu Poğaça İçin Gerekli Malzemeler

Hamuru için:

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

1 adet yumurta

Yaklaşık 2.5-3 su bardağı un

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Dereotlu Poğaça Nasıl Yapılır?

İlk olarak poğaçanın hamurunu hazırlayalım. Bir kabın içine malzemelerin tamamını koyup yoğurarak yumuşak bir hamur elde edelim ve içine unu yavaş yavaş ekleyerek hamurun sertliğini ayarlayalım.

Poğaçalarımızı şekillendirelim. Hamur iyice yoğurduktan sonra minik bezeler yapıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.

Fırına sürmeden önce bir süre hamuru dinlendirelim ve poğaçalarımızı fırına sürelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim.

Dereotlu poğaçanın püf noktaları nelerdir?

Poğaça ya da kurabiyeler de kullandığınız unun cinsinin farklı olması ve ya diğer malzemelerdeki ufak tefek farklardan dolayı un miktarı değişebilir. Bu yüzden unu yavaş yavaş eklemelisiniz ve elbette, fırınınızın sıcaklığını ile pişirme süresini ayarlarken kendi fırınınızı göz önünde bulundurmalısınız.

Dereotlu poğaça tarifi MasterChef 2020’nin bu akşamki yeni bölümünün ardından en çok merak edilenler arasında yerini aldı ve yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı!