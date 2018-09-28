Dereceye giren sporcular Başkan Çalışkan'ı ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası'nda dereceye giren Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı ziyaret etti.

Şampiyonada milli takım kadrosuna davet edilen ve 2 altın, 3 bronz madalya kazanan Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Karate Takımı'nı Belediye Encümen Salonu'nda ağırlayan Başkan Çalışkan, sporculara başarılar diledi.

Çalışkan, "Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler her zaman sizin gibi gençlerimizin yanındayız." dedi.