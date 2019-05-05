Derebucak'ta yazar öğrenci buluşması

KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde, Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP) 42 kapsamında öğrenci yazar buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde yazar Gülşen Aslan, ilçede öğrenim gören öğrencilerle buluştu. Katılımcılarla sohbetin ardından Aslan, kitaplarını imzaladı.

Programa, Konya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Terzi, Derebucak Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Ekip 42 koordinatörleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı konuşmada, projede emeği geçenler ile programa katılan davetlilere teşekkür etti.