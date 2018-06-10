Derebucak'ta tarihi han restore ediliyor

KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde bulunan tarihi handa restore çalışmalarının başladığı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Durak Mahallesi’ndeki yıkılmaya yüz tutan tarihi Durak Han’ında planlanan restorasyon çalışmalarının başladığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yürütülen çalışmaların mahalle halkına hayırlı olması dileyen Kısa, şunları kaydetti:

"Durak Mahallemizde bulunan Durak Büyük ve Küçük Hanı 19. yüzyıl geç Osmanlı dönemi yapısıdır. Büyük Han giriş cephesinde yer alan kitabesine göre 1896 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Büyük Han boyuna dikdörtgen planlı olup Küçük Han’da ise yapının izlerinden yola çıkılarak kare planlı olduğu anlaşılmaktadır. Yapının projelerinin tamamlanmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlanmış olması bizleri ve mahalle sakinlerimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu anlamda bölgemizdeki tarihi mirasa sahip çıkarak çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyemize bu anlamda çok teşekkür ediyorum."