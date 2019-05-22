Derebucak'ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde, şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi.



Derebucak Kaymakamlığı tarafından bir okulun bahçesinde verilen iftar yemeğinde konuşan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, ramazan ayının mübarek gününde ilçede yaşayan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Doğan, "Vatan için, millet için, devlet için millet için gözünü kırpmadan tıpkı bir gül bahçesine girermişçesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Yine vatan uğruna gözünü kırpmadan, ölümü göze alan ve gazilik rütbesi alan gazilerimize de Allah'tan uzun ömürler dileyerek onlara da şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yapmış oldukları fedakarlıkları anlatmaya kelimeler yetmez. Onlar sahurlarda, iftarlarda kandiller yansın diye, onlar teravihlerde kubbelerde Allah kelamı inmesin diye şehit oldular. Hüseyin Albaşgil, Orhan Parlakkaya Derebucak'ta bayramsız sabah olmasın diye canlarını verdiler. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır." diye konuştu.



Programa, ilçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Jandarma ve polis teşkilatı mensupları, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

