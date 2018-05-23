Derebucak'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

KONYA (AA) - Derebucak Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gaziler için iftar verdi.

Kaymakamlık, ilçede yaşayan şehit aileleri ile gazileri verdiği iftar programıyla bir araya getirdi.

Programın ardından Derebucak Kaymakamı Yusuf Gemici, şehit aileleri ve gazilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Şehit aileleri ve gaziler de böylesine anlamlı bir günde biraya gelmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İftara, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kurum amirleri katıldı.