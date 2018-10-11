Derebucak'ta

KONYA (AA) - Derebucak Kaymakamlığının başlattığı "Okuyorum bilgiye koşuyorum" projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda öğrencilerle başlatılan projenin bir kıvılcım gibi büyüyüp yayılması temennisinde bulundu.

Ülkede günlük bir dakika olan okuma süresinin artırılması için okuma alışkanlığının küçük yaşlarda başlatılması gerektiğine dikkati çeken Doğan, projenin tüm ilçe halkını kapsaması gerektiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay da öğrenci, öğretmen, veli ve okul çalışanlarının katılımı ile tam bir okuma seferberliğinin başlatılmış olduğunu aktardı.

Proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar öğrencilerle her gün 20 dakika okuma etkinliği yapacaklarını aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, okuduğu kitapları isimleriyle okuma kumbaralarına atacak. Sene sonunda kumbarasını en çok dolduran öğrenci ise ödüllendirilecek. Proje kapsamında her ay okulların okuma birincilerini belirleyerek proje web sayfasında ve okulların proje panolarında ilen edeceğiz. Kütüphane gezileri, resim yarışmaları, drama, şiir ve gösterilerle aile ve öğretmenlerin katılımı ile proje zenginleştirilerek, proje kapsamında her gün 20 dakika kitap okuyan öğrencilerin yılda 7 bin 300 dakika kitap okumuş olmaları sağlanacak. Bu süre sonunda bir öğrenci yaklaşık 1 milyon 460 bin kelime okumuş olacaktır. Bu da 200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir."



