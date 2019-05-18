Derebucak'ta

KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde, "Okuyorum Bilgiye Koşuyorum" projesinin yıl sonu programı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Çamlık Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, proje çerçevesinde sene boyunca günlük 20'şer dakika kitap okuma etkinliği başta olmak üzere, çeşitli okuma faaliyetleri, geziler ve daha birçok etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Yıl içerisinde yapılan takipler, öğretmen ve idarecilerden aldıkları dönüşler neticesinde bu programı hazırlama kararı aldıklarını belirten Akçay, "Projemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini görmekteyim. Projemiz meyvelerini veriyor. Sizler daha çok kitap okuyor ve bunu bir yaşam kültürüne dönüştürmeyi başarıyorsunuz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında da aynı özveri ve gayretle projemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Siz değerli öğrencilerimizin okumayla milletimizi mutlu yarınlara taşıyacağınıza olan inancımız tam. Emeği geçen öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza, ilçe koordinatörümüze teşekkür ediyorum, sağlıkla ve kitapla kalın." diye konuştu.

Programa, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Güneş, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.





