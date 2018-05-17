Derebucak'ta okuma yazma seferberliği

KONYA (AA) - Derebucak'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları başarıyla tamamlayan 44 kişiye sertifikaları verildi.

Derebucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve Çamlık Mahallesi'nde açılan okuma yazma kurslarını tamamlayanlar için sertifika töreni düzenlendi.

Derebucak Şehit Hüseyin Albaşgil ve Çamlık ilkokullarında düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, tüm kursiyerleri tebrik ederken, istemeleri halinde ikinci kademe kursların da açılacağını söyledi. Akçay, ilçede açılan iki farklı kursa toplam 44 kişinin katıldığını belirtti.

Okuma yazma kurslarına katılanlara sertifikaları törene katılan İlçe Kaymakamı Yusuf Gemici, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay tarafından verildi.







