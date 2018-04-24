Derebucak'ta okula halı saha yapımı

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, bir lise bahçesine yapılması planlanan halı saha çalışmalarının başladığı bildirildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Derebucak Belediyesi tarafından Çok Amaçlı Anadolu Lisesi bahçesine bir halı saha kazandırılacağını söyledi.

Okul bahçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Akçay, Derebucak Belediyesi tarafından yürütülen halı saha çalışmalarının başladığını belirterek, "İlçe Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kısa'ya İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz ve okulumuz adına yaptırdığı halı saha ve eğitime desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.