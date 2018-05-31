Derebucak'ta okul idarecilerine başarı belgesi

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde düzenlenen törende, başarılı bulunan eğitim kurumlarının idarecilerine belgeleri verildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ve Şube Müdürü Mehmet Güneş, 2017-2018 eğitim öğretim yılında özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle eğitim kurumlarının idarecilerine başarı belgesi verdi.

Derebucak Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Akçay, hızla geçen bir eğitim öğretim yılının ardından eğitim kurumlarında önemli çalışmalara imza atan idarecilerin başarı belgesi almayı hak ettiğini belirterek, "Çalışma arkadaşlarımı bu anlamda kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Akçay, konuşmasının ardından idarecilere belgelerini verdi.