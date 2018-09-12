Derebucak'ta öğretmenlere trafik eğitimi verildi

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde Derebucak'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çalışan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Derebucak İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde görevli trafik polisleri tarafından verilen görsel destekli seminerde, eğitimde trafiğin tanımı, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliğinin önemi, trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri ile trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması ve aşırı hız konuları ile seminer kapsamında belirlenen diğer trafik konularında eğitim verildi.

İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Yusuf Karabacak'ın da nezaret ettiği eğitim seminerinde, trafik görevlileri katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı.









