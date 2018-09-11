Derebucak'ta metruk binalar yıkılıyor

KONYA (AA) - Konya’nın Derebucak ilçesinde, tehlike arz eden metruk binaların yıkıldığı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezinde ve dış mahallelerde bulunan tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kısa, mahallelerde yaşayan vatandaşları tedirgin eden ve eski, yıkılmak üzere olan harabe yapıların Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek, "Son olarak bu çalışmaları Gencek Mahallesi'nde devam ettiriyoruz. Sahipleri tarafından kullanılmayan ve atıl vaziyette bulunan bu yapılar, hem yıkılma riski teşkil ediyor, hem de çevresi için görüntü kirliliği oluşturuyor." dedi.

