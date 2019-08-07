Derebucak'ta metruk binalar yıkılıyor

KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde kent merkezi ve dış mahallelerde bulunan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve dış mahallelerde tehlike arz eden metruk binaların yıkım ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Başkan Kısa açıklamasında, yerleşim merkezlerinde yaşayan vatandaşları tedirgin eden, eski ve yıkılmak üzere olan harabe yapıların yıkım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçemizde vatandaşlarımızın şikayetine konu olan, çökme tehlikesi bulunan ya da kullanılamaz durumdaki içerisi boş harabe yapılar, Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarla yıkılmaktadır." ifadelerine yer verdi.











