Derebucak'ta lavanta fidanı dikme etkinliği

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, lavanta fidesi dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Derebucak Belediyesi iş birliğiyle Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (KOPTEYAP) finansman desteğiyle 10 bin lavanta fidesi Düden Şelalesi mevkisinde toprakla buluşturuldu.

Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aybars Yiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından lavanta fideleri ekildi.

Fidelerin dikiminden sonra dağcılar gösteri amaçlı dik yamaçlardan halatlarla iniş yaptı.

Etkinliğe, Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri Gençlik Spor Kulübü Arama Kurtarma Acil Yardım Eğitim Merkezi Derneği üyeleri, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkez Gençlik Spor Kulübü üyesi dağcılar ile Selçuk Üniversitesi Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu üyesi öğrencileri katıldı.



