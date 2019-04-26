Derebucak'ta

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, eğitim kurumlarında düzenlenen etkinlikte öğrencilere ücretsiz diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

Derebucak Devlet Hastanesi tarafından ilçede bulunan okullarda "koruyucu ağız ve diş sağlığı programı" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında diş tabibi Dürdane Duman tarafından, öğrenciler için ağız ve diş sağlığı uygulaması ve flor vernik uygulaması gerçekleştirildi.

Bu çerçevede eğitim kurumlarında ağız ve diş taramasından da geçirilen öğrencilere, ücretsiz diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.



