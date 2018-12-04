Derebucak'ta

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak Kaymakamlığı tarafından eğitim kurumlarına yönelik hazırlanan "Kim Bizi Yönetiyor" konulu proje hayata geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan tarafından ilçede bulunan okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin devleti yöneten yöneticilerle görevlerini öğrenmesi amacıyla hazırlatılan bir proje kapsamında çalışma başlatıldığını belirtti.

Proje çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı, Milli Eğitim Bakanı ve Konya Valisi'nin özel boyutlardaki portre ve bilgilerini içeren panoların okullardaki uygun alanlara konulduğunu vurgulayan Akçay, "Öğrencilerimizin dikkatini ve ilgisini çekmeye yönelik özel boyut, renk ve görsellerde hazırlanan birleşik tablolarla gelecek neslin yöneticilerine karşı bilgi ve alakalarının arttırılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.