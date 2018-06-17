Derebucak'ta kamyonet uçuruma devrildi: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çetin Darı idaresindeki 07 VE 040 plakalı kamyonet, Derebucak-İbradı Karayolu'nun 2. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bölünmüş yol çalışmalarının devam ettiği güzergahta 5 metre aşağıdaki taşlık kesime düştü.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.