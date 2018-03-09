Derebucak'ta

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan isim olmak için mücadele verdi.

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen yarışmada, ilçe komisyonu değerlendirmesi sonucunda dereceye giren isimler belirlendi.

İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrencilere ödüllerinin Durak Akkanat Ömer Akkanat İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenecek 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü programında verileceği belirtildi.