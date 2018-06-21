Derebucak'ta HEM sergisi

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, giyim kursunu bitiren kursiyerler, yaptıkları çalışmaları sergiledi.Derebucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından eğitim yılı içerisinde açılan giyim kursu sona erdi. Kursun tamamlanmasının...