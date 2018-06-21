Derebucak'ta HEM sergisi

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, giyim kursunu bitiren kursiyerler, yaptıkları çalışmaları sergiledi.
Derebucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından eğitim yılı içerisinde açılan giyim kursu sona erdi.
Kursun tamamlanmasının ardından kursiyerlerin kurs süresince hazırladığı çalışmalar, yıl sonu sergisinde sergilendi.
Açılışın ardından ilçe protokolü sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında usta öğretici ve kursiyerlerden bilgiler aldı.
Sergi açılışına Derebucak Kaymakamı Yusuf Gemici, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, daire amirleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.