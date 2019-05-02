Derebucak'ta

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri bir proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlçeye bağlı Yukarı Kayalar Mahallesi ilkokulunda anasınıfı ile 1 ve 2. sınıflarda öğrenim gören bir grup öğrenci, "geziyorum, meslekleri tanıyorum" E-twiinning projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Proje yürütücüsü Elif Özkara ve Okul Müdürü Sinan Zengin eşliğinde ziyaret eden öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay'dan meslekler ve çalışma şekilleri hakkında bilgi aldı.

Kendisini makamında ziyaret eden öğrencilerle sohbet eden Akçay, ileride hangi mesleğe dahil olmak istediklerini sorduğu ziyaretçilerine hediyeler verdi.

Akçay, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.







