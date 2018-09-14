Derebucak'ta emniyet teşkilatı mensuplarına afet eğitimi verildi

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarına temel afet bilinci ve KBRN (kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer) farkındalık eğitimi verildi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, (AFAD) Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan programda, Derebucak Emniyet Amirliğinde görevli polis memurlarına eğitim semineri verdi.

Farkındalık eğitiminde, güvenlik güçlerine afet ve acil durumlar, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması, afet sırasında doğru davranış şekilleri, tahliye, yangın, acil durum ekiplerinin görevleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin neler olduğu, bu tehditlerden korunma şekilleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.







