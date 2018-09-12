Derebucak'ta eğitime destek çalışmaları

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, belediyenin eğitime verdiği destek sürüyor.

Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, Derebucak Belediyesi olarak ilçede göreve geldiği günden bu yana eğitim kurumlarına ve camiasına verdiği desteklerin devam ettiğini söyledi.

Belediye olarak okul bahçelerinin çevre düzenlemesine de katkı sunduklarını vurgulayan Kısa, "Son olarak Gencek Mahallemizde bulunan Şehit Orhan Parlakkaya İlköğretim Okulu bahçesinde de Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan çevre düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Mahallemize ve okulumuza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kısa, eğimi desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.