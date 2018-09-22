Derebucak'ta eğitime belediye desteği

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan eğitim kurumlarına yönelik yürütülen eğitime destek çalışmalarının bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay'ı makamında ziyaret eden Başkan Kısa, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Derebucak Belediyesinin ilçedeki eğitime ve eğitim kurumlarına daha önce verdiği destek çalışmalarının bundan sonra da daha da artarak devam edeceğini belirten Başkan Kısa, "Bu anlamda eğitim odaklı bu yıl yine birçok projeye imza atacağız.Okullarımızın fiziki durumunun iyileştirilmesi konusunda bugüne kadar bayağı bir mesafe kat ettik. Bundan sonra eğitim kurumlarımızın fiziki şartları daha da iyi olacak." diye konuştu.

Akçay ise, Belediye Başkanı Kısa'ya eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, bu yıl planlanan faaliyetlerde Belediye ile işbirliğini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



