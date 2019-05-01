Derebucak'ta

KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde, ilçe protokolü "bisikletle harekete geçiriyoruz" projesi kapsamında düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "bisikletle harekete geçiyoruz" projesi çerçevesinde, Hükümet Konağı önünden başlayan bisiklet turu Bozlar mevkisinde tamamlandı.

Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar pedal çevirdi.

Proje kapsamında ilçenin coğrafi güzelliklerinin bisiklet turlarıyla keşfedilmesi, öğrencilerin eğitisel, fiziksel ve sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlanması, hareketsiz yaşamın önüne geçilmesi, zararlı maddelerden gençlerin uzak durmalarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Etkinlik sonunda turun bitiş noktası olan Bozlar mevkisinde katılımcılara yemek ikram edilirken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



