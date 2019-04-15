Derebucak'ta beyaz bayraklı okul oranı yüzde 100'e ulaştı

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, beyaz bayrağa sahip okul oranının yürütülen çalışmalar sonrasında yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, ziyaret ettiği beyaz bayrak alan Durak Ömer Akkanat İlkokulu Müdürü Mehmet Akif Yaprakçı'ya beyaz bayrağını takdim ederek, okul adına hak kazandıkları için tebrik etti.

Doğan, eğitim kurumlarının, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi husunda teşvik edilmesi için "temiz okul, sağlıklı okul" çerçevesinde uygulanan beyaz beyaz projesi kapsamında Durak Ömer Akkanat İlkokulu'nun da beyaz bayrak alması ile ilçedeki beyaz bayraklı okul oranının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.





