Derebucak'ta başarılı öğretmenler ödüllendirildi

KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde, üstün başarı gösteren öğretmenler başarı belgesi ile taltif edildi.

Derebucak İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı mahallelerde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan başarılı öğretmenler belirlendi.

2017-2018 eğitim öğretim yılında görev alanlarında üstün başarı gösteren, çeşitli projeler yürüterek öğrencilerin ufkunu açarak spor ve sanat alanlarında başarıla götüren öğretmenler tesbit edildi.

Öğretmenlere bu çerçevede düzenlenen törende başarı belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay katılımıyla verildi.

Akçay, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin bu belgeleri daha önceki yaptıkları çalışmalarla hak ettiklerini, bundan sonra da aynı azimle çalışacaklarına inandığını belirterek kendilerini tebrik ettiğini söyledi.







