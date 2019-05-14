Derebucak'ta akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

KONYA (AA) - Derebucak ilçesindeki bir okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Derebucak'a bağlı Gencek Mahallesi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gencek Şehit Orhan Parlakkaya Ortaokulu bünyesinde, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde tasarım ve beceri atölyesi olarak kullanılacak akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, açılışı yapılan atölye ile öğrencilerin düşünsel,duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının da karşılanmış olacağını belirterek, "İlçemizdeki okullarda tasarım ve beceri atölyelerini yaygınlaştırıp eğitim vizyonunun hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Açılışa, Derebucak Belediye Başkan Vekili Dursun Kabakçıoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Güneş, Gencek Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalaycı, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.











