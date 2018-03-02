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Derbide hakeme yabancı madde atan iki taraflar için 4.5 yıl hapis istemi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Ongun'a yabancı madde atan iki Galatasaraylı taraftar hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

02 Mart 2018 Cuma 16:23
Derbide hakeme yabancı madde atan iki taraflar için 4.5 yıl hapis istemi
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İSTANBUL (AA) - Geçen yılki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun’a tribünden yabancı madde atarak yaraladıkları iddia edilen 2 Galatarasaylı taraftar hakkında "kamu görevlisi hakeme yönelik görevinden dolayı kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcılarından Asım Ekren tarafından Galatasaray-Fenerbahçe arasında 22 Ekim 2017’de oynanan olaylı derbide yardımcı hakem Tarık Ongun’a tribünden yabancı madde atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, hakem Ongun’un üzerine kahve dolu karton bardak ve pet şişesi atan Galatasaraylı iki taraftarlar D.B. ve L.M.Y. hakkında iki ayrı iddianame düzenlendi. İddianamelerde, Ongun’un şikayetçi olmadığı ancak spor müsabakalarında işlenen "kasten yaralama ve mala zarar verme" kapsamındaki suçların şikayete bağlı olmadığı belirtildi.

Güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerden L.M.Y ifadesinde bir anlık sinirle su şişesini attığını, diğer şüpheli D.B. ise hakem Tarık Ongun’a boş karton bardak fırlattığı ancak boş bardağın sahaya kadar gitmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

İddianamelerde, savcılıkça ifadesi alınan hakem Ongun’un ise arkasına dönerken bir anda tribünlerden atılan maddelerin çenesine ve dizine gelerek sersemleşmesine neden olduğunu ve dizlerinin üzerine düştüğünü söylediği kaydedildi.

Her iki şüpheli hakkında "kamu görevlisi hakeme yönelik görevinden dolayı kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis ve en az 1 yıl seyirden men cezası verilmesi istemiyle hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Muhabir: Başak Akbulut Yazar, Muhammed Enes Can

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