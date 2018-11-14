KONYA (AA) - Konya'nın son dönemde organik çilek üretimi ile adını duyuran ilçesi Derbent'te hayata geçirilecek yeni projeyle ürünün yetiştiriciliğine bölgedeki dar gelirli kadınlar da dahil olacak.

Derbent Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla Derbent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan ve KOP Kalkınma Bölge İdaresi tarafından finanse edilecek "KOP destekliyor, kadınlarımız üretiyor" adlı projenin protokolü "hayırlı olsun" dileğiyle taraflar arasında imzalandı.

Proje ile öncelikli hedef kitlesi bölgede yaşayan dar gelirli kadınlar olan ve 245 bin liralık bütçeye sahip proje kapsamında yörede çilek üretiminin daha da üst noktalara ulaşması hedefleniyor.















