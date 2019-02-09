Derbent'te komşu cinayeti

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde 70 yaşındaki çiftçi emeklisi İbrahim Dinçel, dul komşusu tarafından kendi evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çiftliözü Mahallesi'nde meydana geldi.

Yerleşim merkezinde ikamet eden 55 yaşındaki Melek G, iddiaya göre namus meselesi yüzünden hakkında dedikodu çıkardığını öne sürerek tepki gösterdiği komşusunun evine geldi.

Melek G, kendisine kapıyı açan tartıştığı 70 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası çiftçi emeklisi Dinçel'i yanında getirdiği ekmek bıçağıyla kapı önünde bıçakladıktan sonra uzaklaşarak evine kaçıp, saklandı.

Olay anında mutfakta bulaşık yıkayan ve duyduğu sesler üzerine evin dış kapısına yönelen Dinçel'in eşi, kocasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan muayenede Dinçel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bıçaklanarak öldürülen Dinçel'in katil zanlısını kısa süre içerisinde tesbit ederek gözaltına aldı.

Evin önündeki kan izlerini takip ederek komşu eve ulaşan ekipler, komşu Melek G.'yi sorgulamaya aldı. Jandarma ekiplerine zanlının bu sırada cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra Konya Adliyesi'ne getirilen Melek G, burada çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Cinayetten tutuklanan 3 çocuk annesi olan Melek G'nin, ilk eşini trafik kazasında kaybettikten sonra ikinci bir evlilik yaptığı, sonrasında da ikinci eşinden boşandığı öğrenildi.



