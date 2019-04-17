Derbent'te kadınlar da çilek üretecek

KONYA (AA) - Derbent ilçesinde yaşayan 15 kadın, başlatılan projeyle çilek üretimine dahil olacak.

Derbent Kaymakamı Fatmagül Dalmış, son yıllarda organik çilek üretimi ile adını duyurmaya başlayan Derbent'te "KOP destekliyor, kadınlarımız üretiyor" projesi kapsamında 15 kadının çilek üretimine dahil olacağını söyledi.

Projeye dahil olacak Derbentli kadınlarla bir araya gelen Kaymakam Dalmış, bu çerçevede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek sağlanan kadınların üretime başlamasıyla ilçe genelinde çilek üretiminin daha da yaygınlaştırılacağını belirterek, "Derbent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 245 bin liralık bütçe ile finanse edilen söz konusu projeden istifade ederek üretime katılan 15 kadın çiftçimizin 4 yıl boyunca yörede 360 ton çilek üretmesini hedefliyoruz. Derbent Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan proje ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Projeyle 15 kadının birim alandan daha yüksek kazanç elde ederek geçimini sağlaması ve yöredeki çilek üretiminin daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.







