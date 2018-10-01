Derbent'te kablo hırsızlığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül'de ilçede Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait haberleşme kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olayla ilgili E.T, T.T, M.M.E. ile H.H.T'yi Çiftliközü Mahallesi'nde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden T.T, M.M.E. ile H.H.T. tutuklanırken, E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



