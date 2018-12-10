Derbent'te gençlik buluşması

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde, gençlik buluşması etkinliği düzenlendi.

Belediye tarafından Kültür Merkezi'nde ikincisi gerçekleştirilen gençlik buluşması etkinliğinde, Emirhan Doğan sahne aldı. Doğan'ın konserinin ardından sema gösterisi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı konuşmada, belediye olarak gençlere özel önem verdiklerini belirterek, "Belediye olarak ne kadar fiziki çalışmalar yaparsak yapalım bu tür çalışmalar zamanla kaybolup gidebiliyor. Ama gençlere yaptığımız emek ve çalışma ebediyete kadar sürüyor. Onlar da bu ülkeye çok büyük katkılar sağlıyorlar." dedi.



