Derbent'te enflasyonla mücadeleye çaycı desteği

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde, bir cami derneği bünyesinde faaliyet gösteren bir çay ocağı işletmecisi, enflasyonla mücadeleye destek çağrılarına duyarsız kalmayarak çay fiyatlarına zam yapmama kararı aldı.

Derbent ilçesinde, girdi maliyetlerinin artmasını gerekçe gösteren kahvehane ve çay ocağı işletmecilerinin zam başvurusu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından kabul edildi. Kararla, bir bardak çay ücreti yüzde 50 zamlanarak 50 kuruştan 75 kuruşa çıkarıldı. İlçe genelinde yeni tarifeden satışlar yapılmaya başlandı.

Derbent ilçesine bağlı Çiftliközü Mahallesi'nde ise Çiftliközü Camisi ve Kur'an Kursu bünyesinde faaliyet gösteren çay ocağı işletmecisi Mehmet Taşcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonla topyekün mücadele programını açıklamasının ardından Derbent'ten de enflasyonla mücadeleye tam destek vermek suretiyle çaya yapılan zamlı tarifeyi uygulamayacağını duyurdu.

Taşcı, bir bardak çayı cami cemaati olan müşterilerine yine eskiden olduğu gibi 50 kuruştan servis etmeye devam edeceğini bildirdi. Taşçı, bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadeledeki çağrılarına toplumun her kesiminden destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Taşçı'nın gösterdiği bu duyarlılığa Çiftliközü Camisi ve Kur'an Kursu Derneği yönetimi de tepkisiz kalmadı.

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ceylan, Taşcı'ya çay ocağını ziyaret ederek plaket takdim edip teşekkür etti.

Ceylan, "Yedi düvel bir olup maddi manevi ülkemize her tülü saldırıda bulunurken, bizler bu saldırılarda devletimizin yanında yer almalıyız. Bu anlamda, çay ücretlerine zam yapmayan çay ocağı işletmecimizi tebrik ediyor, ilçe genelinde bir bardak çaya yapılan zammın yeniden değerlendirilerek makul seviyelere çekilmesini talep ediyoruz." dedi.















