Derbent'te çilek hasadı

KONYA (AA) - Derbent ilçesinde, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla çilek üreticileri ürün hasadı için bahçelerde mesaiye başladığı bildirildi.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Derbent'te son dönemde Konya Büyükşehir Belediyesinin de verdiği fide desteğiyle organik çilek üretiminin önemli bir aşama kaydettiğini söyledi.

Yörenin taze fasülyeden sonra organik çilek üretiminde de adını duyurmaya başladığını belirten Acar, şunları söyledi:

"Organik çilek üretiminde hasat çalışmaları bölgemizde başladı. Bugünlerde hasadı başlayacak yeni alanlarımız da var. Konya Büyükşehir Belediyemizin ilçemizdeki çilek yetiştiriciliğindeki katkısı çok büyük. İŞKUR'un da aynı şekilde istihdam anlamında katkıları oluyor. İlçemizde 20 bin metrekare alanda çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Arazilerimizin verimli olması sebebiyle üretilen çilekler zengin aromasıyla çok talep görüyor. Üretim yapılan alanlarımız da sürekli artıyor. Bu anlamda, ilçemizin bereketli topraklarının sulanabilirliği arttıkça çilek üretimi daha da hız kazanacak. Aladağ'dan boşa akan suları ilçemiz tarımına kazandıracağız. Böylece ürün verimliliğimiz de inşallah daha iyi noktalara gelecek. Bu yıl, yine Konya'nın çilek ihtiyacının önemli bir bölümünü Derbent karşılayacak."







