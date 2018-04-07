Derbent'te ağaçlandırma çalışmaları

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinin daha yeşil bir dokuya kavuşması için yürütülen ağaçlandırmaya yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Derbent Belediyesi ve Derbent İmam Hatip Lisesi işbirliği ile ilçede fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Mülayim-Derbent yol güzergahındaki alanda yürütülen fidan dikim çalışmaları ile çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikme etkinliğine katılan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ormanın ve yeşil dokunun önemine dikkat çekti.

Derbent ilçesinin, yeşil doku yönünden Konya'nın en zengin ilçelerinden birisi olduğunu vurgulayan Acar, bununla yetinmek istemediklerini, bu potansiyelin daha da üst noktalara çıkarılması için belediye olarak bu tür ağaçlandırma çalışmalarına çok önem verdiklerini belirtti.

Başkan Acar, katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Acar, belediye görevlileri ve öğrencilerle fidanları toprakla buluşturdu.















