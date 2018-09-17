Derbent'in kadın kaymakamı göreve başladı

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesine atanan Kaymakam Fatmagül Dalmış, yeni görevine başladı.

Dalmış, İlçe Kaymakamı olarak mesaiye başlamasının ardından makamında "hayırlı olsun" ziyaretlerini kabul etmeye başladı.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Kaymakam Dalmış'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Dalmış ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Başkan Acar'dan atandığı ilçe ile ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Fatmagül Dalmış Serinhisar İlçe Kaymakamlığı görevini sürdürürken Konya'nın Derbent İlçe Kaymakamlığı görevine atanmıştı.



