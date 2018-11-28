"Derbent KOP Millet Kıraathanesi" projesi imzalandı

KONYA (AA) - Konya’nın Derbent ilçesinde, "Derbent KOP Millet Kıraathanesi" projesi hayata geçirilecek.

Derbent Kaymakamlığı tarafından ilçenin kütüphane ihtiyacını karşılamak, ilçede öğrenim gören öğrenciler ile vatandaşlara sosyal bir mekan oluşturması için hazırlanan "Derbent KOP Millet Kıraathanesi" projesi kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finans desteği sağlanacak projenin protokol sözleşmesi, Konya KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda Derbent Kaymakamı Fatmagül Dalmış ile KOP İdaresi Başkanı Halil İbrahim Tongur arasında imzalandı.

Kaymakam Dalmış, Derbent’te gerçekleştirecekleri projenin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

