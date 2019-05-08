Derbent, Beyşehir ve Derebucak ilçelerine kar yağdı

KONYA (AA) - Konya'nın bazı ilçelerine yağan kar mayıs ayında yerleşim merkezlerini beyaza bürüdü.

Konya'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, Derbent, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Derbent'te etkili olan kar, mayıs ayında ilçeyi beyaza bürüdü. Ekili alanlar ve bahar ayında kırmızı renk lale açan çiçekler kar örtüsü altında kaldı.

Mayıs altında gelen sürpriz kar yağışını, vatandaşlar fotoğraf ve videolara çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Beyşehir'in yüksek kesimleri ile dağlık yerleşim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahalleleri ile Derebucak'ın Gencek Mahallesi de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar yağışı bir süre sonra etkisini yitirirken, ilçelerde yaşayan vatandaşlar güne açan güneşle uyandı.



