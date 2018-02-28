Depremi oyunlarla anlattılar

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara İl Müdürlüğü eğitmenleri, depremler konusunda bilinç oluşturulması için öğrencilere oyunlar üzerinden eğitim verdi.

Sivil Savunma Günü dolayısıyla okullarda AFAD eğitmenlerince tecrübeler ve Ar-Ge sonucunda geliştirilen materyaller üzerinden eğitimler verildi. Özellikle sağlam bina kavramı üzerinde durulan ve güvenli ortamlarda "sağlam bina yıkılmaz" vurgusu yapılan eğitimlerle "Depreme hazır mıyız? Evimiz sağlam mı? Çocuklarımızın okulu, iş yerlerimiz sağlam mı? Eşyalarımız sabit mi?" gibi sorular üzerinden depreme karşı bilinç oluşturulması hedeflendi.

AFAD Ankara İl Müdürlüğü eğitmeni Emel Sonkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendiğini, bu etkinliklerden bazılarının okullarda yapılan bilinçlendirme eğitimleri olduğunu söyledi.

Afetlerin önlenebilir olduğu konusunda bilinç oluşturmak istediklerini dile getiren Sonkaya, "Çocuklarımızın zihninde 'sağlam olduğunda yıkılmaz' olgusu somutlaşsın istiyoruz. Bunun için modeller, oyunlar geliştirdik. Deprem çözümlü minyatür evler yaptık." dedi.

Türkiye'deki depremlerin zamanında önlem alınmadığı için afete dönüştüğünü belirten Sonkaya, şöyle konuştu:

"Biz ülke olarak depremi 'afet' diye öğrenmişiz. Aslında deprem, sıradan bir doğa olayı. Tıpkı güneşin doğması, kışın gelmesi gibi. Okul kitaplarında bile 'deprem doğal afettir' yazıyor. Çocuklara böyle öğreterek nasıl bir mesaj verdiğimizi düşünün. Sanki afete dönüşmesi önlenemez gibi... Sanki çözümsüzmüş gibi... Biz diyoruz ki Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Biz en iyisini ve en sağlamını yaparız ve yapıyoruz."

Çocukların eğitimi söz konusu olduğunda eğlenceli oyunlar, yarışmalar ve modeller geliştirdiklerini anlatan Sonkaya, çocukların ufkunu açacak modeller ürettiklerini söyledi. Engelli çocuklar için özel yöntem ve modeller geliştirdiklerini ifade eden Sonkaya, "Amacımız çocukları korkutmak değil. Deprem zaten ürkütücü bir olay. Bu nedenle mümkün olduğunca derslerimizi eğlenceli hale getirdik." şeklinde konuştu.