Depremde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti

Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 60’tır.

İlk belirlemelere göre, Elazığ’da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır; Malatya’da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır.

Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır.

Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir.

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Güncel durumda elektrik ve doğalgaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

AFAD’ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Aksaray, Artvin, Erzurum ve Gümüşhane UMKE ile Erzurum, İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamdabölgeye sevk edilmiştir.

AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1.689 çadır, 1.656 yatak ve 9.200 battaniye sevk edilmiştir.

Türk Kızılayı bölgeye 31 personel, 6 ikram aracı, 5 öncü haberleşme aracı ve 3 mobil mutfak TIR’ı sevk etmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.