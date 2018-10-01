Deprem kurbanları toplu halde defnedilecek

PALU/ANKARA (AA) - Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1203'e çıkarken, naaşların gömülebilmesi için toplu defin alanları hazırlandı.

Can kayıplarının fazla olduğu Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da, enkaz altından çıkarılan naaşların gömülebilmesi için toplu mezar hazırlandığı bildirdi.

BNPB yetkilisi Willem Rampangilei, sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle naaşların ivedilikle gömülmesi gerektiğine işaret etti.

"Defin işlemleri hemen başlayacak"

Yerel ordu komutanı Tiopan Aritonang, gün içinde sadece bir hastaneden 545 naaşın gömülmek üzere sevk edileceğini ifade ederken, defin işlemlerine hemen başlanacağını kaydetti.

Aritonang, ölenlerin yakınlarının daha sonra mezar yerlerini teşhis edebilmesi için kurbanların fotoğraflarının çekildiğini kaydetti.

Ordu sözcüsü Mohammad Thorir de kamuya ait mezarlığına komşu arazide kurulan defin alanına bin kadar naaşın gömülmesinin planladığını belirtti.

Bazı bölgelere halen ulaşılamadı

Palu'nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine halen erişim sağlanabilmiş değil. Söz konusu bölgelerde toplam 1,2 milyon nüfus yaşarken, yetkililer bu bölgelerdeki yıkımın can kaybı sayısını arttıracağı uyarısında bulundu.

Hükümetten uluslararası yardıma onay

Bu arada Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım kuruluşlarının afet bölgesine girişine onay verdiği bildirildi.

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu Başkanı Thomas Lembong, Twitter'da paylaştığı mesajda, devlet başkanının uluslararası yardım kabulüne onay verdiğini duyurdu.

"1425 mahkum firar etti"

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Sri Puguh Budi Utami yaptığı açıklamada, afetten etkilenen Donggala ve Palu kentlerindeki beş ceza evinden bin 425 mahkumun kaçtığını duyurdu.

Orta Sulawesi bölgesindeki hapishanelerde toplam 3 bin 220 mahkumun bulunduğunu kaydeden Utami, şu an geri kalan bin 795 mahkumun hala hapishanelerde olduğunu söyledi.

Yetkililer, kaçan mahkumların teslim olmaları ve ceza evlerine dönmeleri için bir hafta süre verildiğini belirtti.

Utami, bir hafta sonra emniyet güçlerinin arama operasyonu başlatacağını kaydetti.

Muhabir: Emre Aytekin-Pizaro Gozali İdrus-Muhammad Abdullah Azzam