KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde Temel Afet Bilinci Eğitimi verdi.

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ekiplerin okullarda deprem ve tahliye tatbikatları, Temel Afet Bilinci eğitimleri ve AFAD arama kurtarma araçları tanıtımını yaptığı belirtildi.

Kent merkezindeki Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi ve Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu ile Mucur ve Kaman ilçelerindeki okullarda çalışmalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, eğitimler sonrası gerçekleştirilen tatbikatlarda ,öğrencilerin deprem anında okuldan tahliye edilmesi, yaralılara 112 Acil Servis ekibi tarafından müdahale edilmesi, deprem anında oluşan yangına itfaiye ekibinin müdahalesi ve İl AFAD Müdürlüğü'ne ait yeni nesil arama kurtarma aracının araç, gereç ve ekipmanlarının tanıtımının yapıldığı dile getirildi.

Temel Afet Bilinci eğitimlerinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1-7 Mart Deprem Haftası etkinliklerimiz kapsamında yapılan eğitimlerde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gerekenler anlatıldı. Temel Afet Bilinci eğitimlerimizde yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi hakkında bilgi verildi. Afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler anlatıldı."



