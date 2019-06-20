Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi

KARAMAN (AA) - Karaman’da bir depoda çıkan yangında, içeride bulunan tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KARAMAN (AA) - Karaman’da bir depoda çıkan yangında, içeride bulunan tarım aletleri kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman merkeze bağlı Ortaoba köyünde, Erdal ve Enver Çimen kardeşlere ait olduğu öğrenilen depoda yangın...
KARAMAN (AA) - Karaman’da bir depoda çıkan yangında, içeride bulunan tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.