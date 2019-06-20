Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi

KARAMAN (AA) - Karaman’da bir depoda çıkan yangında, içeride bulunan tarım aletleri kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman merkeze bağlı Ortaoba köyünde, Erdal ve Enver Çimen kardeşlere ait olduğu öğrenilen depoda yangın...

Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi
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KARAMAN (AA) - Karaman’da bir depoda çıkan yangında, içeride bulunan tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman merkeze bağlı Ortaoba köyünde, Erdal ve Enver Çimen kardeşlere ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında depoda bulunan bir adet traktör ve yem karma makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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