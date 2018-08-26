Denizli Bozkurt Belediyesi'nden güneşe tam destek

İSTANBUL (AA) - CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, ülke olarak tarım yapılamayan marjinal dağ eteklerinde yaklaşık 120.000 TWh gücünde güneş enerji santrali kurulabilecek potansiyel enerjiye sahip olunduğunu belirterek, "Ülkemizin cari açığının çoğunu enerji ithalatı oluşturuyor. Ülkemizin ekonomisi için enerji önemli bir etkendir." ifadesini kullandı.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, CW Enerji sponsorluğunda Denizli Bozkurt Belediyesi tarafından "1. Yenilenebilir Enerji Şenliği" düzenlendi.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, katılımcılara, önü açılan ve kolaylaştırılan 10 KW'a kadar çatı ve öz tüketim güneş enerji santrali yatırım ve tüketim modeli hakkında bilgiler aktardı.

Ülke olarak tarım yapılamayan marjinal dağ eteklerinde yaklaşık 120.000 TWh gücünde güneş enerji santrali kurulabilecek potansiyel enerjiye sahip olunduğunu belirten Yılmaz, "Ülkemizin cari açığının çoğunu enerji ithalatı oluşturuyor. Ülkemizin ekonomisi için enerji önemli bir etkendir." yorumunu yaptı.



10 kW çatı tipi güneş enerji santrali başvuru süreçlerinin oldukça kolaylaştırıldığının bilgisini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:



"Birkaç basit evrakla başvuru yapılıp kısa sürede sonuçlar alınabiliyor. 3 kW çatı tipi güneş enerji santrali için hemen çağrı mektubu oluşturulurken 3-10kw altı için başvurularınız trafo kapasitesine bakılıp çağrı mektubu oluşturulur. Elektrik faturanızda bulunan sözleşme gücüne dikkat edilmesi gerekir. Bu sözleşme gücünün biraz altında başvuru gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Onaylanan ilk 10kw altı GES proje 9,55kWe VOLKAN GES onayı alınmış ve kurulumu kısa sürede gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 10 kW bir projede en azından 11,5-12kW kurulumu tercih ve tavsiye ediyoruz.

Elektriğe gelen zamlardan kurulan GES projeniz ile etkilenmeyeceksiniz. Her ay ödediğiniz elektrik faturanızı elektrik faturasına değil bankaya kredi ödeyerek santral sahibi olabilirsiniz. Cebinizden ekstra para çıkmayacaktır. Sadece çatı olarak düşünmeyin Otopark üzeri ve kameriye üzerine de kurulum gerçekleştirebilirsiniz. CW Enerji Ar-Ge ürünü olan çatıya uygun su sızdırmaz güneş paneli çerçeve sistemi ile de güneş panellerinizi çatı kaplama malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Temiz ve sonsuz enerji kaynağı güneşten sonuna kadar faydalanılması gerekiyor."







- "İmar ücreti alınmayacak; özel faizli kredi sağlanacak"





Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de güneş enerjisi kullanımının tüm ilçede yaygınlaştırılması için belediyenin aldığı kararları açıklarken ilave 1 MW'lık güneş enerjisi santrali için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Çelik, güneş enerjisine yönelik uygulamaların tüm ilçede yaygınlaştırılması için belediyenin çalışmalarına hızla devam ettiğini açıkladı.

Güneş enerjisi kullanan eski yeni hiçbir konuttan imar ücreti alınmayacağını belirten Çelik, çatı tipi güneş enerjisi sistemler için onay sürecini hızlandırmak üzere, tip proje çalışması yapılacağını kaydetti.

Güneş enerjisi için özel faizli banka kredisi imkanları sağlanacağını aktaran Çelik, konutlarında kredi ile güneş enerjisi kullanmak isteyen ilçe halkı için belediyenin kefil olacağını açıkladı. Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde kurulacak olan enerji dostu bir belediyeler birliği ile yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji çalışmalarında ortak hareket edilebileceğini vurgulayan Çelik, "Güneş sayesinde, milli ve yerli enerji politikalarına ulaşarak dışa bağımlılığı engellememiz mümkün olacak." ifadesini kullandı.